Neşeli kamp
Cimbom'un Slovakya kampı, keyifli şekilde devam ediyor.
YENİLER HAZIRLIK MAÇINDA SAHNEDE
Galatasaray, bugün Györ ile 20.30'da hazırlık maçı oynayacak. Macar ekibiyle oynanacak mücadelede ilk karşılaşmada forma giyen Maicon Roque haricinde diğer yeni transferler Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın da forma giymesi bekleniyor. Cimbom ardından 13 Temmuz'da Östersunds'la oynayacağı maça kadar çalışmalarını sürdürecek.
?ÖSTERSUNDS RÖVANŞI 20.30'DA
Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Östersunds'la Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş maçının saati belli oldu. UEFA resmi hesabından yaptığı duyuruyla mücadelenin 20.30'da başlayacağını belirtti. İlk maç 13 Temmuz'da saat 20.00'de.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Neşeli kamp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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