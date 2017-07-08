 Neşeli kamp – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Neşeli kamp

    Neşeli kamp

    Cimbom'un Slovakya kampı, keyifli şekilde devam ediyor.

    Teknik direktör Igor Tudor'un zorlu idmanlarına her geçen gün daha da alışan sarıkırmızılı futbolcular dünü iki çalışmayla geçirdi. Hırvat teknik adam, Östersunds mücadelesi yaklaştıkça taktik antrenmanının süresini de uzatıyor.

    YENİLER HAZIRLIK MAÇINDA SAHNEDE
    , bugün Györ ile 20.30'da hazırlık maçı oynayacak. Macar ekibiyle oynanacak mücadelede ilk karşılaşmada forma giyen Maicon Roque haricinde diğer yeni transferler Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın da forma giymesi bekleniyor. Cimbom ardından 13 Temmuz'da Östersunds'la oynayacağı maça kadar çalışmalarını sürdürecek.

    ?ÖSTERSUNDS RÖVANŞI 20.30'DA
    Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Östersunds'la Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş maçının saati belli oldu. UEFA resmi hesabından yaptığı duyuruyla mücadelenin 20.30'da başlayacağını belirtti. İlk maç 13 Temmuz'da saat 20.00'de.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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