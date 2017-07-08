 Lichtsteiner hamlesi – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    hamlesi

    Lichtsteiner hamlesi
    Sağ bek arayışlarını sürdüren , 'un deneyimli savunmacısı Lichtsteiner isminde yoğunlaştı. İtalyan ekibinin 33 yaşındaki İsviçreli sağ beki için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yöneticilerin transferi bitirmeye çalıştığı kaydedildi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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