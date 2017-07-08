İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, takımımızın oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yrd. Doç. Dr. Yener İnce'nin sözleri şu şekilde:
Sert bir maç oldu. Olan sakatlıkların hepsi darbe kaynaklı. Yüzüne darbe alan bile oyuncumuz var. Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. Belhanda da çok şiddetli bir darbe aldı. Kalçasının üstünden aldığı darbe sonrası ciddi bir ağrısı oldu. Tedbir amaçlı kenara alındı. Önümüzde bir maç var. Bu nedenle abartarak kontrol edeceğiz. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız.
İdman temposunda yüklemeleri ölçüyoruz. Zaman zaman da oyuncuları dinlendiriyoruz. Bugün hoca ile de konuştuktan sonra Selçuk'u dinlendirmeye karar verdik. Pazartesi günü idmanda yerini alacak. Herhangi bir sıkıntısı yok.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
acil bu takıma 1 cok iyi sol bek 2 cok iyi sag bek 3-en önemlisi 10 NUMARA VE 4- COK İYİ BİR GOLCÜ alınması gerekir yoksa işi çok zorligde
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 60
Yorum
kilser sneider o Adam gibi Adam ama senin Futboldan anlamayan Baskanin Sneidera sorursa öyle bir baskandami suc var diyelimki senin dedin gibi Ahmet Kışlalıbey yoksa sneijderinmi sucu? baskanin öyle seylere musade edmese hangi futbolcu dedin gibi Bir sey yapabilir?
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 9
Yorum
yav he he büyük takımlar küçük takımdan zaten oyuncu almaz
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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