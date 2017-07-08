 İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İşte Eren ve 'nın son durumu

    İşte Eren ve <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>'nın son durumu

    Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. , takımımızın oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Yrd. Doç. Dr. 'nin sözleri şu şekilde:

    Sert bir maç oldu. Olan sakatlıkların hepsi darbe kaynaklı. Yüzüne darbe alan bile oyuncumuz var. Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. da çok şiddetli bir darbe aldı. Kalçasının üstünden aldığı darbe sonrası ciddi bir ağrısı oldu. Tedbir amaçlı kenara alındı. Önümüzde bir maç var. Bu nedenle abartarak kontrol edeceğiz. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız.

    İdman temposunda yüklemeleri ölçüyoruz. Zaman zaman da oyuncuları dinlendiriyoruz. Bugün hoca ile de konuştuktan sonra Selçuk'u dinlendirmeye karar verdik. Pazartesi günü idmanda yerini alacak. Herhangi bir sıkıntısı yok.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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