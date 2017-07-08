Feghouli G.Saray'da!
Hem Cezayirli yıldızla hem de kulübü West Ham’la anlaşma sağlandı. İngiliz ekibinin kamp kadrosuna almadığı Feghouli’nin resmen açıklanması artık an meselesi.
Transferde imzaların atılmasının önünde tek bir engel kaldı. O da Feghouli'nin West Ham'dan alacağı olan 3 milyon euro'luk imza parasını istemesi. West Ham bu parayı ödemeye yanaşmasa da ortak noktada buluşulacağı belirtiliyor. İki tarafın anlaşmasını bekleyen G.Saray'a dün müjdeli bir haber daha geldi. West Ham 27 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna almadı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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