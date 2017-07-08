 Feghouli G.Saray'da! – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Feghouli G.Saray'da!

    Feghouli G.Saray'da!

    Hem Cezayirli yıldızla hem de kulübü West Ham’la anlaşma sağlandı. İngiliz ekibinin kamp kadrosuna almadığı Feghouli’nin resmen açıklanması artık an meselesi.

    Gomis, Belhanda ve Maicon'la transferde şov yapan , taraftarını coşturmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip Atatürk Havalimanı'nı şimdi de ile sallayacak. Cimbom, bir süredir peşinde olduğu West Ham'ın sağ kanattaki Cezayirli yıldızında mutlu sona ulaştı. Feghouli ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Galatasaray, İngiliz kulübüyle de 5 milyon euro'ya anlaştı.

    Transferde imzaların atılmasının önünde tek bir engel kaldı. O da Feghouli'nin West Ham'dan alacağı olan 3 milyon euro'luk imza parasını istemesi. West Ham bu parayı ödemeye yanaşmasa da ortak noktada buluşulacağı belirtiliyor. İki tarafın anlaşmasını bekleyen G.Saray'a dün müjdeli bir haber daha geldi. West Ham 27 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna almadı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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