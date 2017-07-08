 Cenk Gönen Malaga’da – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Cenk Gönen Malaga’da

    Cimbom dünü ilginç bir transfer haberiyle geçirdi.

    Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın yedeği olan 'i İspanyol ekibi 'ya gönderdi. Aslan'ın bu transferden kasasına 1 milyon euro gireceği öğrenildi. Cenk'in kısa süre içinde takımdan ayrılarak İspanyol ekibinin yolunu tutacağı belirtildi. Aslan altyapı kuralı sebebiyle Eray'ı yedek kaleciliğe kaydıracak. Böylece 1 kontenjanı doldurmuş olacak.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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