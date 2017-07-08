 Belhanda sakatlandı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    sakatlandı

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> sakatlandı

    Galatasaray'da , Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Galatasaray'ın yeni transferi Youness sakatlığı nedeniyle ilk hazırlık maçını tamamlayamadı.

    13 Temmuz'da Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında Östersunds'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar'da 'nın sakatlığı korkuttu.

    Sahaya 10 numaralı formayla çıkan Faslı yıldız, 34. dakikada penaltıdan Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Ardından üst adelesinde ağrı hisseden Belhanda maça devam edemedi ve yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. .

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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