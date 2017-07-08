Belhanda sakatlandı
Galatasaray'da Belhanda, Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi Youness Belhanda sakatlığı nedeniyle ilk hazırlık maçını tamamlayamadı.
13 Temmuz'da Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında Östersunds'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar'da Belhanda'nın sakatlığı korkuttu.
Sahaya 10 numaralı formayla çıkan Faslı yıldız, 34. dakikada penaltıdan Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Ardından üst adelesinde ağrı hisseden Belhanda maça devam edemedi ve yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. .
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
Belhanda sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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