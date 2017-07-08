''Arda’nın döneceği yer Galatasaray’dır''
Özbek, Barcelona’da forma giyen Arda’nın camianın evladı olduğunu söyledi. Özbek “O bizden yetişen bir dünya markası. Türkiye’deki yeri Galatasaray’dır” dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönündeki iddiaların şu aşamada gereksiz bir gündem oluşturmaktan öteye gitmediğini belirtti. Özbek "Ben Arda Turan'ın ağabeyiyim. Kendisi dönerse zaten sadece Galatasaray forması giyeceğini defalarca söyledi" dedi. Özbek, Arda'nın Milli Takım'ı bırakmasıyla ilgili soruya kendi alanı olmadığı için cevap vermemeyi tercih etti.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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