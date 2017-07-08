 ''Arda’nın döneceği yer Galatasaray’dır'' – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Arda’nın döneceği yer ’dır''

    ''Arda’nın döneceği yer Galatasaray’dır''

    Özbek, ’da forma giyen Arda’nın camianın evladı olduğunu söyledi. Özbek “O bizden yetişen bir dünya markası. Türkiye’deki yeri ’dır” dedi.

    Başkan , 'daki durumu belirsiz olan sorularına da cevap verdi. Özbek "Arda, altyapısından yetişmiş bir dünya markasıdır. Barcelona'da kalacağı yönünde bana ulaşan bilgiler var. Arda, Türkiye'ye dönerse yeri Galatasaray'dır. Galatasaraylılığı tartışılır mı! Barcelona'da devam etmek isterse 'Arda sen nasıl Galatasaraylısın?' diyebilir miyiz" ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönündeki iddiaların şu aşamada gereksiz bir gündem oluşturmaktan öteye gitmediğini belirtti. Özbek "Ben Arda Turan'ın ağabeyiyim. Kendisi dönerse zaten sadece Galatasaray forması giyeceğini defalarca söyledi" dedi. Özbek, Arda'nın Milli Takım'ı bırakmasıyla ilgili soruya kendi alanı olmadığı için cevap vermemeyi tercih etti.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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