 2. kaptan Muslera olacak – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    2. kaptan olacak

    2. kaptan Muslera olacak
    Aslan'da bu sezon büyük değişim kapıda. Hakan Balta ve Wesley Sneijder ile yollar ayrılıyor. Önümüzdeki sezon 1. kaptanın yine Selçuk İnan olacağı, 2. kaptanlık görevini ise Fernando 'nın üstleneceği öğrenildi. Taraftarın tercihi ise Uruguaylı eldiven.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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