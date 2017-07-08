10’un adı UEFA’da yok
Yönetim ile Hollandalı yıldız arasındaki pazarlıklar sürerken 33’lük yıldızın adı UEFA listesinde yer almadı. Ayrılık yakın.
İTALYA YOLCUSU
Bu gelişme üzerine gözler taraflar arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi. İkinci görüşmede Galatasaray'ı Sportif Direktör Cenk Ergün'ün temsil etmesi bekleniyor. Bu arada Sneijder, 2018'in Dünya Kupası yılı olması sebebiyle güçlü bir lige gitmeyi düşünüyor. Zayıf olan ABD Ligi'ni tercih etmeyen Sneijder, İtalya'dan kendisini isteyen Bologna ve Lazio ile görüşme halinde.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Wesley Sneijder ile Galatasaray yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Hollandalı futbolcu daha önce formasını giydiği Real Madrid ve İnter'den kadro dışı kalarak ayrılmıştı. Madrid günlerini "Başka sahada antrenman yaptırıyorlardı. Kendimi hapiste gibi hissediyordum" diyerek özetleyen Wes, İnter'de de yönetimin feda isteğini kabul etmeyince kadro dışı bırakılmıştı.
'IGOR TUDOR İLE ALAKALI DEĞİL'
Başkan Dursun Özbek, röportajında Sneijder'in durumuna da değindi. Özbek, Hollandalı yıldızın durumunun teknik direktör İgor Tudor ile bir alakası olmadığını söyledi. Özbek "Görüşmelerde Tudor-Sneijder ilişkisine dayalı bir şey söz konusu değil. Menfaatler açısından durumu değerlendiriyoruz" dedi.
'KENDİNE GÖRE PLANLARI VAR'
Dursun Özbek, Wesley Sneijder konusuna açıklık getirdi. Özbek "Galatasaray'a verdiği hizmeterle kulübün ve taraftarın sevgilisi haline geldi. Kariyer düşünceleri var. Çatışmıyoruz. Anlayışlı şekilde en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Sadece kulübün tasarrufu değil. 1 12 yıllık tarihimizde birçok isim geldi, gitti" ifadelerini kullandı.
FLORYA'DA İDMANDA
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Wesley Sneijder dün Florya'da antrenman yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncu, kendisi gibi kamp kadrosunda yer almayan Hakan Balta ve Nigel de Jong ile birlikte çalıştı. Sneijder durumu netleşinceye kadar bu şekilde İstanbul'da antrenmanlarını sürdürecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
10’un adı UEFA’da yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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