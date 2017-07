Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Dursun Özbek 'in açıklamaları şöyle:Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin transfer gündemlerinde olduğunun hatırlatılarak İstanbul'a yeni uçakların inip inmeyeceği yönündeki soruya Özbek, şu yanıtı verdi:"Evet uçaklar inmeye devam ediyor. Geçen seferki ifademde zamanlama hatası oldu, 'Önümüzdeki hafta' dedim. Taraftarlardan özür diliyorum. Bir hafta gecikme oldu. Zaman dilimi vermeden, geleceğin, önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmak durumundayız, bu itibarla da takımda bayağı yenileme söz konusu. Onun için Galatasaray'a yakışan, hem sportif performansı hem de kişiliği niteliğinde futbolcuları kadroya katmaya devam ediyoruz. Sezon sonu itibarıyla teknik heyetten bir rapor aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'a hizmet edecek, eksiklerini giderecek futbolcuların listesini verdik."Yönetimler kaynak yaratmak yerine borçlanma yoluna gitmiş. Galatasaray artık borçlanma kabiliyetini kaybetmişti.Galatasaray artık teknik olarak iflas durumuna gelmişti. 2014-15 sezonunda yardımcı yöneticiyken yapmıştım bu tespiti.Borçlanarak yönetmek kolaycılıktan öte değil. Borçlanma Galatasaray'ı 2015'in sonuna kadar getirdi. 2016'de deniz bitmişti.Daha önce Riva için projeler hazırlansa da hayata geçmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız'a da ben teşekkür ederim. Kendisi de ilgilendi. Emlak Konut'la bizi bir araya getirdi Riva için.Riva projesi orta vadeli bir proje 1-2 yıla sığacak bir proje değil. Beklentilerin üzerine çıkan bir ihale oldu. Buradan gelen ve gelecek olan para banka borçlarına gidecek. Banka borçları ve faizleri kapatırsak Galatasaray'ın sportif gelirleri kendini kâra getirecek düzeyde Sneijder 'in kendi kariyer planlamasına dair bir takım planlaması olduğunu ifade eden Özbek, "Sneijder'in durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, "Sneijder, Galatasaray'ın çok önemli oyuncusu ve Galatasaray'a çok önemli hizmetler verdi; Galatasaray taraftarının sevgilisi durumunda. Hem bizim hem de sporcunun projeleri var, sadece bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil. Arda da bizim çok önemli bir futbolcumuzdu ama kariyer planlamasını yaptı ve Atletico Madrid'e transfer oldu. Hem kulüpler hem de sporcular kendi kariyerlerini planlama konusunda bazı kararlar alabilir" dedi.Sneijder ile görüşmelerin sürdüğünün altını çizen Özbek, "Sneijder, Galatasaray'da kalmalı mı? Evet ama bir yerde de şuna saygı duymak lazım; Sneijder'in kendi kariyeri için bir planlaması varsa bunu da anlıyoruz. Galatasaray Kulübü'nün de kendisine yönelik bazı planları var. Sneijder ile bir çatışma söz konusu değil, her iki tarafa da faydası olacak bir görüşme yapıyoruz" şeklinde konuştu.Dünyadaki bütün takımlar yenileniyor. Bizim kadromuz 4-5 yıldır hemen hemen aynı. Bizim de yenilenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın da hedefleri var. Daha iyi futbol oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Galatasaray daha çok koşan bir takım istiyor. Takımlar yeni isimler bulma, yeni heyecanlar yaratma içinde oluyor. Galatasaray'ın ortaya koyduğu durum da bu.Podolski, Japonya'ya gitmek istediğini Bruma, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Müsaade etmemek Galatasaray'a yakışır mı?Tudor'da en çok beğendiğim şey; çok enerjisi var, çalışmaktan yorulmuyor, futbolcuyla hep ikili ilişkisi var. Bu yönünü çok beğeniyorum. Tudor, Galatasaray'a yakışan bir antrenör. Dinamizmi ve enerjisi bütün takıma yansıyor. Keşke kamera olsa kampta Tudor'u çekse ve enerjisini görseniz...Biz alt yapıdan futbolcu üretmek zorundayız. İnsanlara sürekli aynı isimleri izletmek istemiyoruz. Alt yapıdan 4 futbolcumuzu kampa götürdük. Şu anda kampta en çok sevilen ve sivrilen oyuncular bu çocuklar.Arda'nın yeri Galatasaray'dır. Fakat onun Barcelona'da kalacağı yönünde bilgi aldım. Arda'nın Galatasaraylılığını kimse tartışamaz. Arda Türkiye'ye gelirse, oynayacağı tek kulüp Galatasaray'dır.Ergin Ataman çok iyi bir Galatasaraylı. Bunu tartışmaya gerek yok, kupalar kazandırdı, futbolla aynı; kontratı bitti. Ergin Ataman'la yollar ayrılmadı. Kontratı bitti. Ancak Ataman'ın basından tartışması Galatasaray'a zarar verir. Sinan Güler kariyer planında Euroleague olduğunu söyledi. Fenerbahçe'ye gitmesi kendi tercihi.'Kombinelerin yüzde 55'ini sattık. Taraftarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Teşekküre layık bir hareket yaptılar. UEFA'dan men edilen bir travmanın içindeydik. UEFA nezdinde ilk defa biz FFP'den men edildik. Sebebini tartışmayalım. Biz bu travmanın içinde takımı dik tutup çaba sarfettik. 2 yıldaki başarı eksikliğinin başında men cezası yatıyor. UEFA'da sıkıntı yok işte, haftaya maç var Avrupa için şimdi bazı Galatasaraylılar'dan özür bekliyorum, ceza alacak demişlerdi'Sabri'nin 19 yıl Galatasaray'a hizmet ettiğini hatırlatan Özbek, şunları aktardı: "Sabri, altyapıdan gelmiş, Galatasaray'ın bağrından doğmuş birisi. Taraftarın şunu anlaması lazım; Sabri çok iyi bir Galatasaraylı. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın bundan sonra futbol oynama şekliyle ve başarı projesiyle bu hizmetlerin bir sonu oluyor. Herkesin buna saygı göstermesi lazım. Bunun tek bir amacı var, çok daha iyi futbol oynamak. Aşağı yukarı 5-6 yıldır hizmet veren bir takımımız var. Bu sürede 3 lig şampiyonluğu kazanıldı, Süper Kupa, Türkiye Kupası almış başarılarla dolu bir 5 yıl var. Bu, bir yerde sporcuda doymuşluğu da getiriyor. Dünyada bütün takımlar belli süreçten sonra yenilenmek, yeni heyecanlar oluşturmak peşinde oluyor. Galatasaray'ın şimdi politikası bu."Dursun Özbek, Galatasaray Odeabank'la sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olmasını da değerlendirdi. Özbek, şunları söyledi: "Sinan Güler bizim kaptanımız. Çok da başarılı, Türk basketbolunun iftihar ettiği bir isim, centilmen bir sporcu, hiç bunlarda tartışacak bir şey yok. Hep aynı tartışmayı yaşıyoruz. Sinan Güler açıklamasını yaptı, 'Ben Galatasaray'da oynadım, kaptanlık da yaptım ama benim kariyer planlamamda THY Avrupa Ligi'nde oynamak var.' dedi. Niye THY Avrupa Ligi, çünkü Avrupa basketbolunda bir basamak yukarıda bir lig. Dolayısıyla bunun önünü kesip, 'Sen ne biçim Galatasaraylısın, gidemezsin.' mi demek lazım? Oradaki hissiyat farklı. Basketbol kariyerine THY Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen bir sporcunun karşısında yönetim olarak söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok ama tercih ettiği ekip, rakip takım."Dursun Özbek, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda önemli başarılar yakalayan 4 genç oyuncunun Slovakya kampına gittiğini ve büyük bir heyecan oluşturduklarını anlattı.Altyapıya önem verdiklerini dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda ilk 11'de oynayan 7 Galatasaraylı vardı. O 7 kişiden 4'ünü kampa götürdük. Kampta en çok sevilen en çok sivrilen bu 4 isim. Büyük bir heyecanları var. Altyapı bazında bir sürü değişikliklerimiz var. Altyapıyı da değerlendirerek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek takım kurma peşindeyiz. Aksi takdirde emekli olacak insanlar seyirciye heyecan vermiyor. Yeni yıldızlar görmek istiyor seyirci. Kamptaki gençlerin memnuniyetini ve heyecanını görmenizi isterdim."