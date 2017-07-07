Sürpriz gelişme
Slovakya’ya giden Başkan Özbek, Tudor ile Sneijder’in durumunu da görüştü Hırvat teknik adama, Hollandalı yıldızın takımda kalmak istediğini ifade etti.
Bu parayı vermek istemeyen Özbek, taraftarların da baskısıyla dün konuyu Slovakya'ya taşıdı. Takımın kamp yaptığı otele giden Galatasaray Başkanı, Tudor'la yaptığı görüşmede Sneijder'in kalmak istediğini ve kararında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Bugün İstanbul'da olması beklenilen Özbek, Sneijder'e son kararlarını bildirecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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