 Sürpriz gelişme – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Sürpriz gelişme

    Sürpriz gelişme

    Slovakya’ya giden Başkan Özbek, ile Sneijder’in durumunu da görüştü Hırvat teknik adama, Hollandalı yıldızın takımda kalmak istediğini ifade etti.

    'da 'in durumu belirsizliğini korumaya devam ederken dün Başkan Dursun Özbek'ten sürpriz bir hamle geldi. Hollandalı yıldızın, İstanbul'da yapılan görüşmede, takımda kalmak istediğini söyledi; ancak istenmemesi halinde gitmek için 5 milyon euro'yu bulan 1 yıllık ücretini talep etti.

    Bu parayı vermek istemeyen Özbek, taraftarların da baskısıyla dün konuyu Slovakya'ya taşıdı. Takımın kamp yaptığı otele giden Galatasaray Başkanı, Tudor'la yaptığı görüşmede Sneijder'in kalmak istediğini ve kararında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Bugün İstanbul'da olması beklenilen Özbek, Sneijder'e son kararlarını bildirecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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