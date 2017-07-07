Sola durmisi, sağa Lang
Aslan, iki bek için adayları belirleyip atağa kalktı.
Danimarka Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşındaki Durmisi, geçtiğimiz sezon Betis'le 29 resmi karşılaşmaya çıktı, 1 gol atıp, 4 de asist yaptı. İsviçre ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Lang ise Basel'le 39 resmi maçta oynadı ve 9 kez fileleri havalandırdı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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