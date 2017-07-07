 Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!

    Galatasaray'da Hollandalı yıldız Wesley 'le ipler kopma noktasına geldi. Sarı-kırmızılılar'ın 13 Temmuz'da Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds ekibi ile oynayacağı maç öncesi UEFA'ya bildirilen listeye dahil edilmedi

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 13 Temmuz'da İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu UEFA'ya bildirildi.

    Bildirilen listede Wesley 'in adı yer almadı. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon kadroda düşünmediği , yönetimle yaptığı görüşmede bonservisine karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

    İki isim daha!..
    Wesley Sneijder'in dışında Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede Hakan Balta ve Nigel de Jong'un ismi de listeye yazılmadı.

    Florya'da idmana çıktı!..
    Galatasaray'ın yolları ayırmaya hazırlandığı Wesley Sneijder konusunda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Yönetimle yaptığı pazarlıklardan henüz sonuç alamayan Hollandalı futbolcu, Florya'da antrenmana çıktı.

    Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile birlikte Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı. Sneijder, durumu belli oluncaya dek İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:20
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