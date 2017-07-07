UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 13 Temmuz'da İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu UEFA'ya bildirildi.



Bildirilen listede Wesley Sneijder'in adı yer almadı. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Sneijder, yönetimle yaptığı görüşmede bonservisine karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.



İki isim daha!..

Wesley Sneijder'in dışında Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede Hakan Balta ve Nigel de Jong'un ismi de listeye yazılmadı.



Florya'da idmana çıktı!..

Galatasaray'ın yolları ayırmaya hazırlandığı Wesley Sneijder konusunda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Yönetimle yaptığı pazarlıklardan henüz sonuç alamayan Hollandalı futbolcu, Florya'da antrenmana çıktı.

Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile birlikte Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı. Sneijder, durumu belli oluncaya dek İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.