 Semih Kaya Sparta Prag’a – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Semih Kaya Sparta Prag’a
    G.Saray, kadrosunu takviye etmeye devam ederken 'ya da Çek Cumhuriyeti'nin takımı talip oldu. Teknik Direktör Andrea Stramaccioni konuyla ilgili, "Semih Kaya tam istediğim stilde bir oyuncu. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir" ifadelerini kullandı. Prag önümüzdeki günlerde Semih'i kiralamak için Galatasaray yönetimiyle görüşecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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