 ''Rekor kıracağım'' – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ''Rekor kıracağım''

    ''Rekor kıracağım''

    Cimbom’un yeni starı Gomis gelecek sezon için gol sayısı vermedi ama iddialı konuşmayı da ihmal etmedi.

    'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, takımın kamp yaptığı Slovakya kampından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1.5 aydır antrenman yapmadığını ifade eden Fransız yıldız, "Şu an tam hazır değilim ama İstanbul'daki Östersunds maçına kadar hazır olurum. Futbol sadece antrenman yapmak ve maç oynamakla olmuyor. İşin görünmeyen tarafında fizyoterapi çok önemli" dedi. Gomis, Galatasaray'da kaç gol atmayı hedeflediğinin sorulması üzerine, "Gol sayısı söyleyemem ama atabildiğim kadar atmak istiyorum. Geçen senelerdeki rekorlarımı kırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

    SİNAN'A TEŞEKKÜRLER
    'da da 18 numaralı formayı taşıyacak olan Bafetimbi Gomis, "Bu konuda, Sinan Gümüş'e teşekkür etmek istiyorum. 18 numaralı formayı bana vermek istediğini söyledi. 18 numaranın benim için özel biri uğuru yok. Sadece kariyerimin en başından beri her zaman 18 numarayı giydim ve Galatasaray'da da aynı numarayı giyeceğim için mutluyum" ifadesini kullandı.

    GOMİS'TEN SATIRBAŞLARI
    -     dışında Türkiye ve İngiltere'den de teklifler vardı. En başta Marsilya'dan yanaydım. Fakat Galatasaray çok ciddiydi.
    -Taraftarların karşılaması beni mutlu etti. Galatasaray'ın büyüklüğünü zaten biliyordum ama daha yakından görmüş oldum.
    -Gelmeden önce Medjani, Drogba ve Chedjou ile görüştüm ve fikirlerini aldım. Hepsi olumlu konuştu.
    -Kafamda formuma kavuşacağım tarih 11 Ağustos. Ligler başlayınca fit duruma gelmeyi planlıyorum.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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