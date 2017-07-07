''Rekor kıracağım''
Cimbom’un yeni starı Gomis gelecek sezon için gol sayısı vermedi ama iddialı konuşmayı da ihmal etmedi.
SİNAN'A TEŞEKKÜRLER
Galatasaray'da da 18 numaralı formayı taşıyacak olan Bafetimbi Gomis, "Bu konuda, Sinan Gümüş'e teşekkür etmek istiyorum. 18 numaralı formayı bana vermek istediğini söyledi. 18 numaranın benim için özel biri uğuru yok. Sadece kariyerimin en başından beri her zaman 18 numarayı giydim ve Galatasaray'da da aynı numarayı giyeceğim için mutluyum" ifadesini kullandı.
GOMİS'TEN SATIRBAŞLARI
-Galatasaray dışında Türkiye ve İngiltere'den de teklifler vardı. En başta Marsilya'dan yanaydım. Fakat Galatasaray çok ciddiydi.
-Taraftarların karşılaması beni mutlu etti. Galatasaray'ın büyüklüğünü zaten biliyordum ama daha yakından görmüş oldum.
-Gelmeden önce Medjani, Drogba ve Chedjou ile görüştüm ve fikirlerini aldım. Hepsi olumlu konuştu.
-Kafamda formuma kavuşacağım tarih 11 Ağustos. Ligler başlayınca fit duruma gelmeyi planlıyorum.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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