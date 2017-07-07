 Özbek Ajansa konuşacak – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Özbek Ajansa konuşacak

    Özbek Ajansa konuşacak
    Başkanı , bugün Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak. Saat 11.00'den itibaren soruları yanıtlayacak olan Başkan Özbek'in yeni transferler ve durumu belirsiz olan Wesley Sneijder hakkında özel açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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