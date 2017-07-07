 Neye inanmak istiyorsanız! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Neye inanmak istiyorsanız!

    Neye inanmak istiyorsanız!

    , Başakşehir ile anlaşan 'nin sarı-kırmızılı takıma transferine engel olduğu iddiasına karşılık bir açıklama yaptı.

    "Normalde anlamsız hikayelere tepki göstermem ama arkamdan yalanların yayılmasını daha fazla kabul edemeyeceğim" diyen De Jong, "Fikir danışılması onun verdiği karardan benim sorumlu olmam anlamına gelmez. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın ama benim adımı geçirmeden önce durumu doğru anlayın" ifadesini kullandı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:47
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