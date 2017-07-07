"Normalde anlamsız hikayelere tepki göstermem ama arkamdan yalanların yayılmasını daha fazla kabul edemeyeceğim" diyen De Jong, "Fikir danışılması onun verdiği karardan benim sorumlu olmam anlamına gelmez. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın ama benim adımı geçirmeden önce durumu doğru anlayın" ifadesini kullandı.