 Galatasaray'dan İspanya'ya transfer! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaray'dan İspanya'ya transfer!

    Galatasaray'dan İspanya'ya transfer!

    Galatasaray Kulübü, Cenk Gönen'in Malaga'ya transferi konusunda İspanyol ekibiyle anlaştı.

    Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kaleci arayışlarına geçen Malaga Kulübü, Cenk Gönen'in transferi konusunda Galatasaray ve oyuncuyla anlaştı.

    Cenk Gönen için iki sezon önce Beşiktaş'a 600 bin euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın Malaga ile de aynı ücret konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    2019 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Cenk 2015 yılında Beşiktaş'tan transfer edilmişti. 29 yaşındaki milli kaleci, geçtiğimiz sezon 8 resmi karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giydi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:42
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