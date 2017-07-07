Galatasaray'dan İspanya'ya transfer!

Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kaleci arayışlarına geçen Malaga Kulübü, Cenk Gönen'in transferi konusunda Galatasaray ve oyuncuyla anlaştı.

Cenk Gönen için iki sezon önce Beşiktaş'a 600 bin euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın Malaga ile de aynı ücret konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.



2019 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Cenk 2015 yılında Beşiktaş'tan transfer edilmişti. 29 yaşındaki milli kaleci, geçtiğimiz sezon 8 resmi karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giydi.