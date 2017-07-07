Galatasaray'dan İspanya'ya transfer!
Galatasaray Kulübü, Cenk Gönen'in Malaga'ya transferi konusunda İspanyol ekibiyle anlaştı.
Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası kaleci arayışlarına geçen Malaga Kulübü, Cenk Gönen'in transferi konusunda Galatasaray ve oyuncuyla anlaştı.
Cenk Gönen için iki sezon önce Beşiktaş'a 600 bin euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın Malaga ile de aynı ücret konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2019 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Cenk 2015 yılında Beşiktaş'tan transfer edilmişti. 29 yaşındaki milli kaleci, geçtiğimiz sezon 8 resmi karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giydi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:42
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 21
Yorum
Aslan SABRIYI KIMISTEDIDE GITMEDI BIRAKIN SU SPORCULARIN FORMA ASKINI GÖKMEN ÖZDENAKIN DEDIGI GIBI CANLI SEVERLER VE HAKLIDIRLAR BIR SAKATLIK !
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''Fenerbahçelilik parayla olmaz''
Toplam 15
Yorum
ben arfa madem fenerbahçelisin ve fenerbahçelilik parayla olmaz alacaklarını bırak git
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 50
Yorum
RVP bizde RVP var yetmezmi ? 2 sene 90 dk YEDEK hahahahahahahahahahahah
Galatasaray'dan İspanya'ya transfer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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