 Defansa bir takviye daha – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Defansa bir takviye daha

    Defansa bir takviye daha

    , Maicon’dan sonra ’yu da bitiriyor.

    Savunmayı Maicon ile güçlendiren 'ın Zenit'te forma giyen Portekizli Neto'yu istediği iddia edidi. 'in yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin ise 'yu beğenmesine rağmen gelebilecek iyi bir teklif halinde yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu göndereceği, Galatasaray'ın da transferde en avantajlı kulüplerden biri olduğu kaydedildi. İtalyan futbolcuyu yakından takip eden Tudor'un, Siena döneminden tanıdığı Neto'nun ismini yönetime verdiği ifade edildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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