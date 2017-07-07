Cimbom silbaştan
Hırvat hoca, geçen sezonu unuttu; yeni bir anlayışla yeni bir takım yaratmak için kolları sıvadı. Slovakya’da fırtına gibi esen Tudor, düzenini ezberletmek için 10 madde belirledi.
BİREYSEL OYNAMAK YASAK
İşte Tudor'un tüm idmanlarda uyguladığı ve oyunculardan harfiyen uymalarını istediği o 10 madde:
1- Top rakipteyken baskı... Baskı, baskı, baskı... Herkes pres yapacak.
2- Top bizde iken yardım! Herkes arkadaşına yardıma koşacak ve oyunu açacak.
3- Hücuma hızlı çıkacağız. Bloklar arasında geçişin hızlı olması şart...
4- Oyalanmak yok. Saha içinde eli belinde duran oyuncu istemiyorum. Kimse sabit kalmayacak.
5- 10 numara kendini boşa çıkaracak. Gözünüz onda olacak. Forvetler ise rakip arkasına sarkıp boşa çıkacak.
6- Kanatlar hareketli olacak. Çabuk pas yapacak ve topu takip edecek. Asla durmak yok. 10 numara ve forvet beslenecek. Bireysel oynanmayacak.
7- Rakibi asla rahat oynatma; teslim olma... Baskıya reaksiyon vereceksiniz.
8- Pas hatası olabilir, sorun değil, yeter ki telafi edin. Top kaybında, çabuk dönün.
9- Dikine oynamanızı istiyorum. Oyunu geniş alana taşıyın.
10- Baskı altında ezilmiyoruz. Ayağa paslarla bunu aşmalıyız.
CONTE DESTEKLİ
Son derece ağır geçen antrenmanlarda futbolcuların fizik gücünü beğenmeyen ve sezon açılışına kadar yükseltmeyi hedefleyen Tudor'un yakın arkadaşı olan Chelsea'nin hocası Conte'nin yöntemini harmanlayarak uyguladığı öğrenildi.
YENİLER SAHADA
Gyirmot'u 90. dakikada Ryan Donk'un penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise Macaristan 1. Lig takımlarından Diosgyör ile karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maçta yeni transferler Belhanda ve Gomis de forma giyecek.
BÜYÜKELÇİ ZİYARET ETTİ
Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yapan Galatasaray'ın dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Türkiye Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, takımın kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Büyükelçi yanındaki heyetle, antrenmanı takip etti. İdmanın ardından ise takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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