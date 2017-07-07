 Cimbom silbaştan – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Cimbom silbaştan

    Cimbom silbaştan

    Hırvat hoca, geçen sezonu unuttu; yeni bir anlayışla yeni bir takım yaratmak için kolları sıvadı. Slovakya’da fırtına gibi esen Tudor, düzenini ezberletmek için 10 madde belirledi.

    , 'da yeni bir sayfa açtı. Geçen sezon Kardemir Karabük'ten tartışmalı bir şekilde sarı-kırmızılı takıma transfer olan Hırvat çalıştırıcı, kadroyu kendi kurmaması ve sistemini oturtamaması nedeniyle tam olarak beklentileri karşılayamamıştı. Yaşananları geride bırakan, yeni sezonda kendi seçtiği oyuncular ve sistem ile lige imzasını atmaya hazırlanan Tudor, Slovakya'daki kampta arzuladığı Galatasaray'ı ortaya çıkarmak adına direktiflerini sıraladı. "Baskı, pres ve çabukluk" içerikli 10 madde belirleyen genç çalıştırıcı, bunları öğrencilerine ezberletmek için yoğun çaba harcıyor.

    BİREYSEL OYNAMAK YASAK
    İşte Tudor'un tüm idmanlarda uyguladığı ve oyunculardan harfiyen uymalarını istediği o 10 madde:

    1- Top rakipteyken baskı... Baskı, baskı, baskı... Herkes pres yapacak.
    2- Top bizde iken yardım! Herkes arkadaşına yardıma koşacak ve oyunu açacak.
    3- Hücuma hızlı çıkacağız. Bloklar arasında geçişin hızlı olması şart...
    4- Oyalanmak yok. Saha içinde eli belinde duran oyuncu istemiyorum. Kimse sabit kalmayacak.
    5- 10 numara kendini boşa çıkaracak. Gözünüz onda olacak. Forvetler ise rakip arkasına sarkıp boşa çıkacak.
    6- Kanatlar hareketli olacak. Çabuk pas yapacak ve topu takip edecek. Asla durmak yok. 10 numara ve forvet beslenecek. Bireysel oynanmayacak.
    7- Rakibi asla rahat oynatma; teslim olma... Baskıya reaksiyon vereceksiniz.
    8- Pas hatası olabilir, sorun değil, yeter ki telafi edin. Top kaybında, çabuk dönün.
    9- Dikine oynamanızı istiyorum. Oyunu geniş alana taşıyın.
    10- Baskı altında ezilmiyoruz. Ayağa paslarla bunu aşmalıyız.



    CONTE DESTEKLİ
    Son derece ağır geçen antrenmanlarda futbolcuların fizik gücünü beğenmeyen ve sezon açılışına kadar yükseltmeyi hedefleyen Tudor'un yakın arkadaşı olan Chelsea'nin hocası Conte'nin yöntemini harmanlayarak uyguladığı öğrenildi.

    YENİLER SAHADA
    Gyirmot'u 90. dakikada Ryan Donk'un penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise Macaristan 1. Lig takımlarından Diosgyör ile karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maçta yeni transferler Belhanda ve Gomis de forma giyecek.



    BÜYÜKELÇİ ZİYARET ETTİ
    Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yapan Galatasaray'ın dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Türkiye Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, takımın kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Büyükelçi yanındaki heyetle, antrenmanı takip etti. İdmanın ardından ise takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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