 Cenk’e izin çıkmadı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Cenk’e izin çıkmadı

    Cenk’e izin çıkmadı

    Kameni'yi Fenerbahçe'ye veren , için Galatasaray'a resmi teklifini yaptı.

    İspanyolların sarı kırmızılı kulübe 1 milyon euro bonservis bedeli önerdiği konuşulurken Igor Tudor'dan sürpriz bir çıkış geldi. Hırvat teknik adam, Cenk'in ikinci kaleci olarak takımda kalmasını istedi. Bu transfere sıcak bakan kalecinin, menajeri Ahmet Bulut'un ise İspanya'ya gittiği belirtildi. Galatasaray yönetimi de onay verirse Cenk, İspanyol kulübüne gidecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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