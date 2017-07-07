 Burak’a ağır ceza – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Burak’a ağır ceza

    Burak’a ağır ceza
    Çin Ligi'nde oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz rakibine attığı tokat sonrasında 5 maç ceza aldı. Çin Federasyonu tarafından Yılmaz'a 5 maç cezanın yanı sıra 3 bin 200 euro da para cezası kesilirken olaylara karışan bir değer oyuncu Li Ang ise 4 maç ceza ve 2 bin 580 euro para cezası aldı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak’a ağır ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.