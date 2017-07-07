Burak’a ağır ceza

Çin Ligi'nde oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz rakibine attığı tokat sonrasında 5 maç ceza aldı. Çin Federasyonu tarafından Yılmaz'a 5 maç cezanın yanı sıra 3 bin 200 euro da para cezası kesilirken olaylara karışan bir değer oyuncu Li Ang ise 4 maç ceza ve 2 bin 580 euro para cezası aldı.