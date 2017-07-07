Bir yıl daha Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Bulgar orta oyuncu Hristina Ruseva'nın sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan 26 yaşındaki voleybolcu ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni sezonda da Galatasaray'da mücadele etmeye devam edecek Hristina Ruseva'ya sarı-kırmızı forma altında başarılar dileriz." denildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Bir yıl daha Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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