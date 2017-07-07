 Bir yıl daha Galatasaray'da – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Bir yıl daha Galatasaray'da

    Bir yıl daha Galatasaray'da

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Bulgar orta oyuncu Hristina Ruseva'nın sözleşmesi uzatıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan 26 yaşındaki voleybolcu ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, "Yeni sezonda da Galatasaray'da mücadele etmeye devam edecek Hristina Ruseva'ya sarı-kırmızı forma altında başarılar dileriz." denildi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
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