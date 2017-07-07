 Benfica’dan Sinan zammı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ’dan Sinan zammı

    Benfica’dan Sinan zammı
    teklifine artış yaptı, Sinan Gümüş gitmek için geri sayıma geçti. Portekiz kulübü, Galatasaray'a sunduğu 2.5 milyon euro'luk teklifi 3.5 milyon euro'ya çıkardı. Aklı bu transferde olan Sinan ise Benfica forması giymek adına geri sayıma geçti. Galatasaray, Sinan için 5 milyon euro isterken iki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:33
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