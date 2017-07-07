Adım adım Saray'a
Sarı-kırmızılılar; Gomis, Belhanda ve Maicon’dan sonra Cezayirli yıldızda da mutlu sona yaklaşıyor. İngiliz takımıyla anlaşan Cimbom, 27 yaşındaki oyuncuyla ücretiyle ilgili son görüşmeleri yapıyor.
Bu arada Feghouli'nin Galatasaray'la görüşme yapmadan önce West Ham'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'den de bilgi aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş ve A Milli Takım forması giyen Gökhan'ın da; Cezayirli oyuncuya Galatasaray ve İstanbul'la ilgili olumlu sözler sarfettiği öğrenildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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