 Yakında görüşürüz – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yakında görüşürüz

    Yakında görüşürüz

    'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj.

    'ın Ribery'si geri mi dönüyor? Fransız futbolcu, Necati Ateş'e verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı. Ünlü yıldız, 11 Mayıs'ta attığı Türkçe tweette "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" demişti. Necati Ateş bu paylaşıma, "Hatırlıyorum kardeşim. Unutulmaz bir geceydi. Seninle Galatasaray'da oynamak büyük bir keyifti. Harika asist için teşekkürler" cevabını verdi. 34 yaşındaki Ribery, dün Necati Ateş'in tweetine yeniden geri dönüş yaparak, "Evet kardeşim, gerçekten güzeldi. Umarım yakında tekrar görüşürüz" ifadelerini kullandı. Fransız yıldızın bu mesajı büyük beğeni alırken, "Yeniden Galatasaray'a mı dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi. Taraftarlar sosyal medyayı salladı.

    FENER'İ AVLADI
    2004-05 sezonunda Galatasaray forması giyen ve o dönemde 22 yaşında olan Franck Ribery, 14 maçta yer almış, 5 asist yapmıştı. Ayrıca Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı golle hafızalarda yer etmişti.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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