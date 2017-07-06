Tudor’un kalbini çaldı

Yönetim, orta saha için Vainqueur ile anlaştı ama Tudor’un gözü Lemina’da.

Galatasaray yönetimi ön libero için prensipte William Vainqueur ile anlaştı. Fakat teknik direktör Igor Tudor'un favorisi Mario Lemina... 23 yaşındaki oyuncu için Juventus'un kapısı aşındırılıyor ama şimdiye kadar iki tarafın rakamları arasında uçurum var. Hırvat teknik adamın Gabon asıllı Fransız futbolcuya olan aşkının altında ise "top hırsızı" olması yatıyor. Lemina geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da yüzde 92'lik top kapma yüzdesiyle ilk sırada yer aldı. Ayrıca yüzde 90'lık pas yüzdesiyle de sezonu ikinci sırada tamamladı.