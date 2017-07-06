Sneijder çıkmazı
Taraftarların merakla beklediği toplantı dün gerçekleşti. Sneijder’e Tudor’un kendisini kadroda düşünmediği iletildi. Menajer Guido Albers, Sneijder’in 1 yıllık alacağını isteyince görüşmeler kilitlendi.
ZİRVE ERTELENDİ
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldızın takımda kalmak istediğini söylemesine karşın Özbek, Tudor'un kendisini kadroda düşünmediğini ifade etti. Sneijder cephesi bu karara saygı duyduklarını belirtti ve mali konuların görüşülmesine geçildi. Başkan, Sneijder'e bir yıllık alacağına karşılık bonservisini teklif ederken Albers, bunu kabul edemeyeceklerini ifade etti. 4.5 milyon euro'luk alacaklarını istedi. Bunun üzerine görüşmeler tıkandı. Tarafların akşam bir kez daha buluşacağı söylenmesine karşın görüşme bugüne ertelendi.
TARAFTAR YANINDA
Tatilini noktalayıp Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile geleceği hakkında kritik bir görüşme yapmak için önceki akşam İstanbul'a gelen Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı taraftarlarca adeta yeni bir transfer gibi karşılandı. Galatasaray taraftarları Sneijder lehine tezahüratlarda bulunurken, "Sneijder'i satanı biz de satarız. Dursun Özbek istifa" şeklinde sloganlar atıldı.
BELHANDA MI SNEİJDER Mİ?
Galatasaray'da Younes Belhanda, Wesley Sneijder'in yerine geçmeye hazırlanıyor. Belhanda'nın gelişi taraftarları coşturdu ama Sneijder'in gitmesi de bir o kadar da üzecek gibi görünüyor. Peki Faslı yıldız, kendisinden 6 yaş büyük Sneijder'in boşluğunu kapabilir mi?
İşte FOTOMAÇ farkıyla iki oyuncunun karşılaştırması:
-Belhanda kariyerinde Montpellier'le 1, Dinamo Kiev'le 2 şampiyonluk görürken, Hollandalı ise Ajax, Real Madrid, İnter ve Galatasaray'la toplam 5 şampiyonluk yaşadı. İnter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü.
-Belhanda kariyerinde 229 lig maçında 39 gol 22 asistle oynadı. Sneijder ise 356 maçta 99 gol ve 46 asistle.
-Belhanda; 34 Avrupa Kupası maçında 4 gol atarken Sneijder ise 95 Avrupa Kupası maçında 17 gol kaydetti.
-Belhanda, milli takımda 32 maçta 3 gol, atarken yine Sneijder 131 maçta 31 gol attı.
-Younes Belhanda tüm kariyeri boyunca lig maçlarında 1.5 şut ortalaması ve yüzde 80.1'lik pas yüzdesi ile oynadı. 1.4 kilit pası yaptı. 1.1 adam geçme ile oynadı. 0.2 ara pası verdi. Sneijder ise 3.4 şut ortalaması ve yüzde 82.2'lik pas yüzdesi yaptı. 2.5 kilit pası attı. 0.6 adam geçme ile oynadı. 0.4 ara pası attı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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