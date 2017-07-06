Podolski, Vissel Kobe’ye imzayı attı
Galatasaray’dan Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ekibine transfer olan Alman oyuncu Lukas Podolski, imzayı attı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:44
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Orta saha ve hücum hattı belli
Toplam 6
Yorum
Erhan FB Ozan Tufan'ı ve formda olmayan souza yı orta sahada oynatmak için ya çıldırmak gerek ya da yönetimle akraba ilişkileri bulunması gerek yazık
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Orta saha ve hücum hattı belli
Toplam 6
Yorum
Erhan FB Geçmiş olsun Fener'e anlaşılan o ki Lig tv yi yenilemeye gerek kalmadı. Ya Aykut hoca çıldırdı ya da ozan ve souza aziz beye akraba oldu.
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Feghouli için geri sayım
Toplam 13
Yorum
Ağa geliyii... Sıradan bir futbolcu...Altyapıda bundan daha kaliteli oyuncular var.Onları değerlendirin para savurucular...
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