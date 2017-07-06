 ''Mevki farketmez'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Mevki farketmez''

    ''Mevki farketmez''

    Linnes: Önemli olan takıma katkı vermek.

    Sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu de takıma en iyi katkıyı vermek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Asıl mevkiim sağ bek. Geçen sezon hocam bana 'Sana sol bekte ihtiyacım var' dendiğinde ve o bölgede oynadıktan sonra kendimi iyi hissettim. Burada önemli olan takıma en iyi katkıyı verebilmek" ifadelerini kullandı. Norveçli, Sabri'nin ayrılmasıyla ilgili ise, "Sabri uzun süre bu camiaya hizmet etti. Artık birinin çıkıp sağ bek pozisyonunu devralması gerekiyor. Umarım bu ben olurum" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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