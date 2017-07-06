 ''Kendimi göstereceğim'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Kendimi göstereceğim''

    ''Kendimi göstereceğim''

    Rodrigues: Beklentileri karşılamak istiyorum.

    Galatasaray'ın iki yabancı futbolcusu ve Martin Linnes, kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlandıklarını ifade eden Rodrigues, kendilerini çok önemli bir sezonun beklediğini dile getirerek, "Şu anda yapmam gereken en iyi şekilde yeni sezona hazırlanmak. Bunu da yapıyorum. Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Böyle bir camiada beklentilerin yüksek olması normal. Bu sezon sahada göstereceğim performansla kim olduğumu göstermek istiyorum" diye konuştu.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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