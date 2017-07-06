 İmzaya az kaldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    İmzaya az kaldı

    İmzaya az kaldı
    , "Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'da kalabilirim" dedi, Başkan Dursun Özbek harekete geçti. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Muslera'nın sözleşmesini uzatacak. Sağ bek, sol bek ve orta saha takviyelerini yaptıktan sonra Ağustos ayında tecrübeli file bekçisi yeni sözleşmeye imza atacak. Görüşmelerin şimdiden başladığı ve detayların konuşulduğu öğrenildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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