 İki takım peşinde – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    İki takım peşinde

    İki takım peşinde
    Slovakya kampında Galatasaray'ın oynadığı ilk hazırlık maçında son dakikalarda attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren , buna rağmen hocası Tudor'un gözüne giremedi. Hollandalı futbolcudan kendisine kulüp bulması isteniyor. Şu ana kadar tecrübeli futbolcuya en ciddi teklifi yapan kulüplerin ise Göztepe ve Yeni Malatya olduğu belirlendi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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