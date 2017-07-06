İki takım peşinde
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
-
Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
-
Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
-
Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
İki takım peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.