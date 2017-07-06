Feghouli için geri sayım
Wesley Sneijder’in durumu nedeniyle görüşmelere ara veren Sportif Direktör Cenk Ergün, yarın Ada’ya gidecek ve West Ham’la bir kez daha masaya oturacak.
Galatasaray ilk etapta Başkan Dursun Özbek'in imzasıyla, West Ham'a 2.5 milyon euro'luk teklif sunarken İngiliz ekibin, Cezayirli sağ kanat oyuncusu için 5 milyon euro istendiği bildirildi. Londra ekibinin, Feghouli'yi bonservis bedeli ödemeden alması Galatasaray için avantaj olarak görülüyor ve iki ekibin ortak bir noktada buluşması bekleniyor.
Sneijder'in durumu nedeniyle görüşmelere ara veren Sportif Direktör Cenk Ergün, yarın direkt olarak Ada'ya gidecek. Resmi görüşmeleri bizzat yürütecek. 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi bitirmesi ve Galatasaray'a sıcak bakan 27 yaşındaki oyuncuyla da el sıkışması bekleniyor.
SİSTEMİ İŞLETEBİLECEK Mİ?
Sistemi işletmek için sağ kanada isim arayan Galatasaray'da Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer etmeyi başaramadığı Sofiane Feghouli ilk sıraya yerleşti. Geçen sezon Fenerbahçe'yi reddeddip West Ham'ı seçen Cezayirli 11'i ilk 11 olmak üzere 21 maçta Slaven Bilic'ten şans bulabildi. 3 gol ve 3 asistle oynadı. Ceza sahasında 39 kez tola buluşup, 19 orta yaptı. Girdiği ikili mücadelelerin ise 62'sini kazandı. Bilic, 27 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor ancak alınması halinde Feghouli'nin Galatasaray'da önemli bir açığı kapatacağı tahmin ediliyor.
SİNAN İSYAN ETTİ: BEN GİDEYİM O ZAMAN
Sofiane Feghouli için Galatasaray'ın kolları sıvaması Sinan Gümüş'ü büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçen sezon biterken son haftalarda gösterdiği performansla 11'in değişmez elemanı olacağını düşünen genç yıldız, Cezayirli oyuncu gelirse yedek kalacağına inandığı için ayrılmak istedi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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