De Jong'dan Clichy açıklaması
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, Gael Clichy'nin sarı-kırmızılılara gelmemesi yönünde uyarılarda bulunduğu iddialarını yalandı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, Fransız futbolcu Gael Clichy'e sarı-kırmızılılara gelmemesi yönünde sözler söylediğine dair çıkan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu, iddiaları yalanlayarak, "Normalde anlamsız hikayelere tepki göstermem ama arkamdan yalanların yayılmasını daha fazla kabul edemeyeceğim. Kendisiyle tekrardan Galatasaray'da beraber oynamak çok isterdim ve kendisine kulübün ve taraftarların Türkiye'deki etkisini anlattım. Fikir danışılması onun verdiği karardan benim sorumlu olmam anlamına gelmez. Kendisi yetişkin bir insan ve kendi geleceği için karar alırken kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın ama benim adımı geçirmeden önce durumu doğru anlayın" ifadelerini kullandı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:05
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
De Jong'dan Clichy açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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