 De Jong'dan Clichy açıklaması – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    De Jong'dan Clichy açıklaması

    De Jong'dan Clichy açıklaması

    Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, Gael Clichy'nin sarı-kırmızılılara gelmemesi yönünde uyarılarda bulunduğu iddialarını yalandı.

    Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, Fransız futbolcu Gael Clichy'e sarı-kırmızılılara gelmemesi yönünde sözler söylediğine dair çıkan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Hollandalı futbolcu, iddiaları yalanlayarak, "Normalde anlamsız hikayelere tepki göstermem ama arkamdan yalanların yayılmasını daha fazla kabul edemeyeceğim. Kendisiyle tekrardan Galatasaray'da beraber oynamak çok isterdim ve kendisine kulübün ve taraftarların Türkiye'deki etkisini anlattım. Fikir danışılması onun verdiği karardan benim sorumlu olmam anlamına gelmez. Kendisi yetişkin bir insan ve kendi geleceği için karar alırken kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın ama benim adımı geçirmeden önce durumu doğru anlayın" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:05
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