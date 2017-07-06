 Asamoah vasatı aşamadı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Asamoah vasatı aşamadı

    Asamoah vasatı aşamadı
    Tudor'un Juventus'tan kadroya katılmasını istediği bir başka isimse orta sahada birkaç bölgede birden forma giyebilen ... 24 maçta sahaya çıkan ve sadece 1 asist yapan 28 yaşındaki Ganalının elle tutulur tek iyi istatistiği yüzde 89 pas ortalaması. Ganalı sezon boyunca yüzde 72 top kapma, yüzde 59 hava topu başarısı ve yüzde 61'lik ikili mücadele kazanma yüzdesi ile sahada kaldı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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