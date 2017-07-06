 ''10 numaraya talibim'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''10 numaraya talibim''

    ''10 numaraya talibim''

    ’ın yeni transferi Belhanda, sarı-kırmılı takımı seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. Henüz numarası belli olmayan Faslı yıldız, “10 numarayı giymek isterim” dedi.

    'ın Dinamo Kiev'den 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımın teklifini düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Kısa bir sürede transferinin gerçekleştiğini kaydeden Faslı oyuncu, "Galatasaray'ın teklifi direkt oldu. Bana ne kadar değer verdiklerini çok iyi bir şekilde gösterdiler. O yüzden benim için zor bir karar olmadı 'a imza atmak" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığını belirten Belhanda, Galatasaray'ı seçmekten mutlu olduğunu ifade etti. Yıldız oyuncu, "İki üç sene önce Fenerbahçe'nin teklifi olmuştu. Geçen sene de Beşiktaş'tan bir teklifi geldi. Ben her zaman Galatasaray'a gelmeyi bekledim. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum" dedi.

    MUKAYESE EDİLMEZ
    Yeni takımında başarılı olmak istediğini belirten Belhanda, "Galatasaray bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Böyle olduğu için teklif bekledim. Türkiye'deki diğer takımlarla Galatasaray'ı mukayese etmek mümkün değil. Galatasaray'ın teklifi de fazla düşünülecek bir teklif değildi" ifadesini kullandı.

    SNEİJDER'LE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM
    Belhanda forma numarasının henüz belli olmamasıyla ilgili ise şunları söyledi: Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu. Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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