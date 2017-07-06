''10 numaraya talibim''
Galatasaray’ın yeni transferi Belhanda, sarı-kırmılı takımı seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. Henüz numarası belli olmayan Faslı yıldız, “10 numarayı giymek isterim” dedi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığını belirten Belhanda, Galatasaray'ı seçmekten mutlu olduğunu ifade etti. Yıldız oyuncu, "İki üç sene önce Fenerbahçe'nin teklifi olmuştu. Geçen sene de Beşiktaş'tan bir teklifi geldi. Ben her zaman Galatasaray'a gelmeyi bekledim. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum" dedi.
MUKAYESE EDİLMEZ
Yeni takımında başarılı olmak istediğini belirten Belhanda, "Galatasaray bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Böyle olduğu için teklif bekledim. Türkiye'deki diğer takımlarla Galatasaray'ı mukayese etmek mümkün değil. Galatasaray'ın teklifi de fazla düşünülecek bir teklif değildi" ifadesini kullandı.
SNEİJDER'LE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM
Belhanda forma numarasının henüz belli olmamasıyla ilgili ise şunları söyledi: Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu. Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
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BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Toplam 4
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tek bulluk he kardes aynen
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