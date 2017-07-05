 Zenit maçı iptal edildi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    maçı iptal edildi

    Zenit maçı iptal edildi
    'ın Slovakya'da gerçekleştirdiği kamp programında değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı takımın, Samorin'de 8 Temmuz'a kadar planladığı kamp 12 Temmuz'a kadar uzatıldı. Aslan'ın Avusturya'da Rus ekibi ile 8 Temmuz'da oynamayı planladığı hazırlık maçının da iptal edildiği, aynı gün başka bir takımla Macaristan'da maç yapılacağı bildirildi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:45
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