 ''Tudor’a alıştık'' – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Tudor’a alıştık''

    ''Tudor’a alıştık''

    , Slovakya kampını değerlendirdi.

    Slovakya kampında açıklamalarda bulunan , geçen sezonu telafi etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Tudor'un antrenman metotlarının ağır olduğu ile ilgili sorulara yanıt veren tecrübeli futbolcu, "Bunlar gayet normal. Başarıyı elde etmek için çok çalışman lazım. Tudor bizi çok iyi çalıştırıyor. Çalışmazsan bir şey olmaz. Almanya'yı gördüğüm için normal geliyor. Geçen sezon ortasında takıma geldiğinde değişiklik oldu. Hocayla 2-3 ay çalıştığımız için şimdi antrenmanlar daha kolay geçiyor" diye konuştu.

    KALMAK İSTİYORUM
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin, futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğini söyledi. Galatasaray'da 4. sezonuna girdiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, " Küçükken bile hayalini kurduğum bir takıma gelmek istedim ve buraya geldim. Sonuçta 3 senede 120 maça çıktım, çok gole katkı sağladım. Ben Galatasaraylıyım, kulübüm de isterse ben burada kalmak isterim" diye konuştu.

    ÜST DÜZEY FUTBOLCULAR
    Yeni transferlerden Gomis, Belhanda ve takımdan ayrılması gündemde olan Sneijder ile ilgili konuşan Yasin, "İkisi de kaliteli, üst düzey futbolcular. İnşallah Galatasaray'a faydalı olurlar. Geldiğim ilk sene Sneijder ile çok iyi anlaşmıştım. Belhanda'nın tekniği çok iyi. Onunla da iyi bir uyum yakalayarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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