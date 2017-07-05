''Tudor’a alıştık''
Yasin Öztekin, Slovakya kampını değerlendirdi.
KALMAK İSTİYORUM
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin, futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğini söyledi. Galatasaray'da 4. sezonuna girdiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, " Küçükken bile hayalini kurduğum bir takıma gelmek istedim ve buraya geldim. Sonuçta 3 senede 120 maça çıktım, çok gole katkı sağladım. Ben Galatasaraylıyım, kulübüm de isterse ben burada kalmak isterim" diye konuştu.
ÜST DÜZEY FUTBOLCULAR
Yeni transferlerden Gomis, Belhanda ve takımdan ayrılması gündemde olan Sneijder ile ilgili konuşan Yasin, "İkisi de kaliteli, üst düzey futbolcular. İnşallah Galatasaray'a faydalı olurlar. Geldiğim ilk sene Sneijder ile çok iyi anlaşmıştım. Belhanda'nın tekniği çok iyi. Onunla da iyi bir uyum yakalayarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:42
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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