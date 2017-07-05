Temizlik zamanı
Yeni transferlerle kadrosu şişen G.Saray, Cavanda, De Jong, Tarık, Donk, Umut ve Emrah’ı gönderdi.
Bu oyuncular, Slovakya kampının ardından takımdan ayrılacak. Öte yandan Sabri Sarıoğlu, Tarık Çamdal ve Cavanda'nın ayrılmasıyla birlikte Galatasaray'ın elinde sağ bek pozisyonunda oynayabilecek tek isim Linnes kaldı. Yönetimin bu bölgeye de yeni bir takviye yapması bekleniyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:41
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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