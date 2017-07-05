 Temizlik zamanı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Temizlik zamanı

    Temizlik zamanı

    Yeni transferlerle kadrosu şişen G.Saray, Cavanda, De Jong, Tarık, Donk, Umut ve Emrah’ı gönderdi.

    Arka arkaya transfer bombalarını patlatan ve Feghouli ile de el sıkışan Galatasaray, 6 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Cimbom, Cavanda, De Jong, Tarık Çamdal, Ryan Donk, Umut Gündoğan ve Emrah Başsan'ın menajerlerine oyuncularının yeni sezonda kadroda düşünülmediklerini ve kendilerine kulüp bulmaları halinde bonservislerinin ücretsiz olarak verileceğini bildiren resmi yazıları gönderdi.

    Bu oyuncular, Slovakya kampının ardından takımdan ayrılacak. Öte yandan Sabri Sarıoğlu, Tarık Çamdal ve Cavanda'nın ayrılmasıyla birlikte 'ın elinde sağ bek pozisyonunda oynayabilecek tek isim Linnes kaldı. Yönetimin bu bölgeye de yeni bir takviye yapması bekleniyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:41
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