Sneijder bonservis + para istedi!
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve bugün başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.
Görüşmede Sneijder'in ayrılmak için bonservisinin yanı sıra 2 milyon avro istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon Hollandalı futbolcuya kesilen 2.2 milyon avroyu talep ettiği bildirildi.
Tarafların yarın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:58
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 55
Yorum
serkan tutar bir fenerli olarak vallahi 10 numara değil 100 numara transfer..süper defans oyuncusu
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 7
Yorum
HAVACI SANKİ BİZ ONA MUHTAÇIZ :D sizin gibi ezk MİYİZ BİZ :D RENKLİ
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 25
Yorum
real bence sen pepeyi tanımıyorsun. real madrid i de sadece duymussun :)) bu adam gecen yıla kadar hiç yedek kalmadı bil bence
Sneijder bonservis + para istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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