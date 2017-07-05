Sneijder bonservis + para istedi!

Görüşmede Sneijder'in ayrılmak için bonservisinin yanı sıra 2 milyon avro istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon Hollandalı futbolcuya kesilen 2.2 milyon avroyu talep ettiği bildirildi.



Tarafların yarın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.