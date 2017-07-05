 Sneijder bonservis + para istedi! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    bonservis + para istedi!

    Sneijder bonservis + para istedi!

    Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve bugün başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Hollandalı futbolcu Wesley ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

    Görüşmede 'in ayrılmak için bonservisinin yanı sıra 2 milyon avro istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon Hollandalı futbolcuya kesilen 2.2 milyon avroyu talep ettiği bildirildi.

    Tarafların yarın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:58
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