 Podolski için özel emoji – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    için özel emoji

    Podolski için özel emoji

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lukas için emoji tasarladı.

    Twitter, #poldi 'hasthag'ini kullanarak, Alman futbolcunun Vissel Kobe formalı emojisini yayımladı.

    32 yaşındaki golcü de Twitter hesabından, @twitterSportsJP ve @DAZN_JPN adreslerine teşekkür etti.

    Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan , Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol kaydetti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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