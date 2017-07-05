Podolski için özel emoji
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lukas Podolski için emoji tasarladı.
Twitter, #poldi 'hasthag'ini kullanarak, Alman futbolcunun Vissel Kobe formalı emojisini yayımladı.
32 yaşındaki golcü de Twitter hesabından, @twitterSportsJP ve @DAZN_JPN adreslerine teşekkür etti.
Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan Podolski, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol kaydetti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:27
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
Podolski için özel emoji haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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