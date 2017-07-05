Podolski için özel emoji

Twitter, #poldi 'hasthag'ini kullanarak, Alman futbolcunun Vissel Kobe formalı emojisini yayımladı.

32 yaşındaki golcü de Twitter hesabından, @twitterSportsJP ve @DAZN_JPN adreslerine teşekkür etti.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan Podolski, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol kaydetti.



