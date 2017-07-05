 Havaalanında gerilim! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Havaalanında gerilim!

    Havaalanında gerilim!

    Atatürk Havaalanı’nda ve taraftarları, gelen futbolcularını beklerken, karşı karşıya geldi.

    'ın İstanbul'daki çalışmalarında izinli olan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in bu gece İstanbul'a geleceği açıklanmıştı. Aynı saatlerde de 'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe'nin de Türkiye'ye gelecek olmasından dolayı Atatürk Havaalanı'nda iki takımın taraftarları karşılaştı.

    Havaalanında futbolcuların gelişi bekleyen sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı taraftarlar, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde kısa süreli atıştı ve polis ekipleri araya girdi. Daha sonra iki takım taraftarları da kendi takımlarının tezahüratlarını söylemeye devam etti.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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