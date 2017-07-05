G.Saray'ın Slovakya kampı sürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde sabah basına kapılı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılar, akşam antrenmana ise tempolu koşularla başladı.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Çift kale maç dışında takımdan ayrı çalışan Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi.
Maç sırasında Cavanda ile girdiği pozisyonda sol ayağına darbe alan genç oyuncu Recep Gül, antrenmana devam edemedi. Recep'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
Dizine aldığı darbe nedeniyle iki gün takımdan ayrı kalan Ahmet Çalık, antrenmanlara katıldı.
Igor Tudor, antrenmanın ardından Tolga Ciğerci'yi yanına çağırarak bir süre sohbet etti.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
GYÖR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Galatasaray, Slovakya kampında Macaristan'ın Györ takımı ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılıların, Macar ekibi ile 8 Temmuz'da oynayacağı maç TSİ 20.30'da başlayacak.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:31
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
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Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
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Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
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