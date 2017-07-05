Cimbom’a yeni sol bek
Galatasaray’ın Danimarkalı Riza Durmisi’yi gündemine aldığı bildirildi.
Futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, yaptığı açıklamada "Benim için Rıza, Avrupa'nın en iyi 10 sol bekinden birisi. Ama ilk 3'e girmek istiyorsa daha iyi kulüplere gitmeli. Rıza için İngiltere, Almanya ve Türkiye'den teklifler aldım" dedi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:37
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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