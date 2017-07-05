 Cimbom’a yeni sol bek – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cimbom’a yeni sol bek

    Cimbom’a yeni sol bek

    ’ın Danimarkalı ’yi gündemine aldığı bildirildi.

    Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in Danimarkalı sol beki Riza Durmisi'nin 'ın radarında olduğu belirtildi. La Liga ve Milli Takım'da iyi bir sezonu geride bırakan Durmisi'nin daha büyük bir takıma transfer olmak istediği de iddia edildi. Öte yandan BT gazetesi, Durmisi için en ciddi adayın Galatasaray olduğunun altını çizdi.

    Futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, yaptığı açıklamada "Benim için Rıza, Avrupa'nın en iyi 10 sol bekinden birisi. Ama ilk 3'e girmek istiyorsa daha iyi kulüplere gitmeli. Rıza için İngiltere, Almanya ve Türkiye'den teklifler aldım" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom’a yeni sol bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.