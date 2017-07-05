Cimbom'a golcü sağ bek!

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın, Basel'in sağ beki Michael Lang ile ilgilendiği iddia edildi.



İsviçre basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamlayan Basel'in başarılı sağ beki Michael Lang'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.



HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK

Haberde sözleşmesi 2019 Haziran ayında bitecek olan Lang için Galatasaray'ın ne kadarlık bonservis bedeli ödeyeceği konusunda bir bilgi verilmezken, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu geçtiğimiz sezon takımında 41 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik iyi bir performans sergiledi.