 Cimbom'a golcü sağ bek! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Cimbom'a golcü sağ bek!

    Cimbom'a golcü sağ bek!

    Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan için İsviçre basınından iddiası ortaya atıldı.

    Transfer çalışmalarını yürüten 'ın, Basel'in sağ beki ile ilgilendiği iddia edildi.

    İsviçre basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamlayan Basel'in başarılı sağ beki Michael Lang'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK
    Haberde sözleşmesi 2019 Haziran ayında bitecek olan Lang için Galatasaray'ın ne kadarlık bonservis bedeli ödeyeceği konusunda bir bilgi verilmezken, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu geçtiğimiz sezon takımında 41 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik iyi bir performans sergiledi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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