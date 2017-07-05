Çalık 5, Sinan 11

Galatasaray'da yeni transferler belli olurken, bazı isimler de yeni numaralar seçti. Maicon 3'ü, Gomis de 18 numarayı seçerken Ahmet Çalık 5'i, Tolga 6'yı, Sinan Gümüş de 11'i aldı. Faslı yıldız Belhanda'nın kaç numarayı giyeceği ise şimdilik belli olmadı. Wesley Sneijder'in takımdan ayrılığı resmiyet kazanırsa Belhanda'ya 10 numaranın verileceği gelen haberler arasında yer alıyor.