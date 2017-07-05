"Bruma ayrıldı. Ben varım artık"
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, sezonu ne zaman açtıklarının kendileri için pek önemli olmadığını söyleyerek, "Hedef şampiyonluk. Temmuz'da da açsak Ağustos'ta da açsak hedefte değişim olmaz" dedi.
"Hedef şampiyonluk"
Sezonu erken açmalarının kendilerini etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ise Rodrigues, şöyle cevap verdi: "Sezonu erken ya da geç açmanın çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum; hedef şampiyonluk. Temmuz'da da açsak Ağustos'ta da açsak hedefte değişim olmaz."
"Bruma önemli bir performans sergiledi"
Bruma'nın takımdan ayrılışı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, şunları söyledi: "Bruma önemli bir performans gösterdi ama şu an aramızdan ayrıldı. Şimdi ben varım, arkadaşlarım var. Bunun çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum."
"Kanat oyuncusu için 10 numara önemli"
Yeni transfer Belhanda hakkında da konuşan Rodrigues, "Kanat oyuncusu için 10 numara ile pas alışverişi önemli. Hem Wesley hem Belhanda büyük isimler. Belhanda şu an bizimle; daha önce izlediğim bir oyuncu. Antrenmanlarda da kalitesini görebiliyorsunuz. İsimler kim olursa olsun benim Garry olarak iyi çalışmam lazım. Belhanda ile de iletişimimiz gayet iyi" diyerek sözlerini noktaladı.
Martin Linnes: En fazla katkı yaptığım yer sağ bek
Sarı-Kırmızılıların Norveçli futbolcusu Martin Linnes de takıma en iyi katkıyı vermek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Sezon başından yaptığımız antrenmanlara baktığımızda hep sağ bekte oynadım. Önemli olan benim takıma katkı vermem. Tamamen odaklandığım bu. Asıl mevkim sağ bek. Geçen sezon hocam bana 'Sana sol bekte ihtiyacım var' dendiğinde ve o bölgede oynadıktan sonra kendimi iyi hissettim. Burada önemli olan takıma en iyi katkıyı verebilmek. Nerede görev verilirse verilsin takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Bu sezon farklı bir lig yaşayacaklarını dile getiren Linnes, "Normalde hazırlık kampından sonra ilk resmi maçınız ligde olur. Biz lig maçı oynamadan resmi maçlara çıkacağız. Ancak bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapmamız gereken Avrupa Ligi'ndeki maçımıza odaklanmak. Hocamızda bizi en iyi şekilde hazırlıyor" şeklinde görüş belirtti.
Sabri'nin ayrılışı
Norveçli futbolcu, aynı mevkide forma giydiği Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sabri çok uzun zaman bu camiaya hizmet etti. Geçen sene de benim pozisyonumda oynuyordu. Kendisi aramızdan ayrıldı. Artık birinin çıkıp sağ bek pozisyonunu devralması gerekiyor. Umarım bu ben olurum." değerlendirmesinde bulundu.
Maicon ve Gomis ile oynamak için sabırsızlanıyorum
Martin Linnes, takımın yeni transferleri Maicon ve Gomis ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:
"Maicon biliyorsunuz Brezilya'da devam eden bir ligden geldi. Şu anda hazır. Fiziksel duruşu gayet iyi bir arkadaşımız. Hava toplarında çok etkili, defansif yetenekleri çok üst düzeyde. Diğer taraftan da top hakimiyeti iyi yapabilen bir oyuncu. O yüzden Maicon transferinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Gomis de çok kaliteli bir isim. Özellikle bitiriciliği yüksek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken onu ceza sahasında daha fazla topla buluşturmak. Öyle yaparsak daha çok gol atacaktır. Genel olarak aramıza katılan üç ismin de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum."
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:35
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
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