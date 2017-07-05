 Belhanda’ya alıştılar – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Belhanda’ya alıştılar

    Belhanda’ya alıştılar
    Takım arkadaşlarına çabuk uyum sağlayan ve söylenenlerin aksine hiç de asi bir görüntü sergilemeyen Younes Belhanda, Galatasaray'da yavaş yavaş liderliği eline almaya başladı. Uzun süredir Sneijder'le oynamaya alışan Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci de Faslı oyuncuyla iyi bir üçlü oluşturdu.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:43
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