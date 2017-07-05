Belhanda’ya alıştılar

Takım arkadaşlarına çabuk uyum sağlayan ve söylenenlerin aksine hiç de asi bir görüntü sergilemeyen Younes Belhanda, Galatasaray'da yavaş yavaş liderliği eline almaya başladı. Uzun süredir Sneijder'le oynamaya alışan Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci de Faslı oyuncuyla iyi bir üçlü oluşturdu.