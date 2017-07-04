‘Vazgeçmezdim’
Muslera, “Karar verecek kişi olsam Wesley’in sonuna kadar G.Saray’da kalmasını isterim” diye konuştu.
-Geçen sezon defansif anlamda sıkıntılar yaşadık. Maicon çok tecrübeli, lider bir oyuncu. Umarım onun da katkısıyla defansta artık sıkıntı yaşamayız.
-Tudor savaşan, mücadele eden bir takım yaratmak istiyor.
-Gomis ve Belhanda iyi transferle ancak bu yeteneklerin ön plana çıkması için takım oyunu çok önemli.
ERKEN AÇMAMIZ AVANTAJ
-Wesley konusunda karar verecek kişi olsam kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmasını isterim. Ama bu onun ve kulübün vereceği bir karar.
Takımı futbolcuların yönettiği yazılıyor. Öyle bir şey yok.
-Şampiyon olmak istiyorsak son senede yaptığımız hataları minimuma çekmemiz ve daha çok gol atmamız gerekiyor.
-Sezonu erken açmak avantaj.
-Birçok kupa kazandım. Bu sene de hedefim aynı.
SONUNA KADAR KALABİLİRİM
Takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçek olmadığını belirten Muslera, "Türkiye'de çok mutluyum. Başkan gelip 'Hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalacaksın' dese o kontratı düşünmeden imzalarım" dedi. Nando, doğacak çocuğunun da futbolcu olmasını ve Galatasaray'da oynamasını istediğini dile getirdi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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