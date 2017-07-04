 ‘Vazgeçmezdim’ – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ‘Vazgeçmezdim’

    ‘Vazgeçmezdim’

    Muslera, “Karar verecek kişi olsam Wesley’in sonuna kadar G.Saray’da kalmasını isterim” diye konuştu.

    , Slovakya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Nando'dan inciler:
    -Geçen sezon defansif anlamda sıkıntılar yaşadık. Maicon çok tecrübeli, lider bir oyuncu. Umarım onun da katkısıyla defansta artık sıkıntı yaşamayız.
    -Tudor savaşan, mücadele eden bir takım yaratmak istiyor.
    -Gomis ve Belhanda iyi transferle ancak bu yeteneklerin ön plana çıkması için takım oyunu çok önemli.

    ERKEN AÇMAMIZ AVANTAJ
    -Wesley konusunda karar verecek kişi olsam kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmasını isterim. Ama bu onun ve kulübün vereceği bir karar.
    Takımı futbolcuların yönettiği yazılıyor. Öyle bir şey yok.
    -Şampiyon olmak istiyorsak son senede yaptığımız hataları minimuma çekmemiz ve daha çok gol atmamız gerekiyor.
    -Sezonu erken açmak avantaj.
    -Birçok kupa kazandım. Bu sene de hedefim aynı.

    SONUNA KADAR KALABİLİRİM
    Takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçek olmadığını belirten Muslera, "Türkiye'de çok mutluyum. Başkan gelip 'Hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalacaksın' dese o kontratı düşünmeden imzalarım" dedi. Nando, doğacak çocuğunun da futbolcu olmasını ve Galatasaray'da oynamasını istediğini dile getirdi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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